Özel’den, Soylu’ya ’46’ yanıtı: Azılı bir nefret suçu failisin hacir altına alınman gerekir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine ‘cezai ehliyeti yoktur Yani 46’dır’ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Azılı bir nefret suçu failisin hacir altına alınman gerekir” dedi.

Soylu, bu akşam üzeri gazeteci Nedim Şener’in Özel hakkında paylaştığı bir videoyu alıntılayarak şunları yazdı: “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur Yani 46’dır.”

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Nedim Şener çok güzel yakalamışsın

Ancak



Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur

Yani 46’dır



😉 https://t.co/m6GMDE6Pjf — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021

Bunun üzerine Özgür Özel, Soylu’ya şu cevabı verdi: “Hodri meydan. Birlikte psikiyatri muayenesine gidelim. Sonucu kamuoyuna açıklayalım. Sen FETÖ’nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş FETÖ’nün kanallarında şimdi kolkola olduklarını yerden yere vurmuş bir zavallısın! Azılı bir nefret suçu failisin hacir altına alınman gerekir!

Aman aman hadsiz Süleyman! Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun! Allah göstermesin.”

Aman aman hadsiz Süleyman!



Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun!



Allah göstermesin.#ÇarkçıSüleyman — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 1, 2021

Süleyman Soylu ise Özel’in bu tweetini alıntılayıp şunları kaydetti: “46 Özgür yine yakalandın çarkçı derken ayıp ettin ‘Çarkçı Kemal’i herkes biliyor… Kemal Kılıçdaroğlu’na nefretini benim üzerimden niye kusuyorsun. Ayıp ayıp…”