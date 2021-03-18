Özgür Özel: Bahçeli, Erdoğan ne derse aynısını papağan gibi tekrarlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Recep Tayyip Erdoğan ne derse, papağan gibi birkaç gün sonra aynısını Devlet Bahçeli tekrarlıyor” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Özel, Twitter üzerinden İzmir’in Selçuk ilçesine yaptığı ziyaret sırasındaki açıklamalarını içeren bir video paylaştı.

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“Devlet Bahçeli, bugün konuştuğu sırada bütün muhalefet partilerine hakaret etti” diyen Özel şunları aktardı: “Bize de ‘beşinci kol faaliyeti’ demiş. Recep Tayyip Erdoğan’la iki ayrı kişiler ama tek prompterları var. Prompterların kablosu saraya bağlı.

Cumhur ittifakını yöneten derin akıl CHP’ye ‘beşinci kol faaliyeti’ dedirtti. Buna biz en sert yanıtı verdik çünkü ‘beşinci kol faaliyeti’ şudur: Bunu ilk kez General Franco kullanmıştır; faşist diktatör. Madrid kuşatma altındadır, sorarlar Franco’ya ‘Madrid’i ne zaman alacaksınız’ diye.

[Franco] ‘Dört koldan kuşattık Madrid’i, ‘beşinci kol faaliyetimiz’ de içerde çalışıyor’ diyerek ajanları, içeriden satın alınmış diyerek bazı unsurları ifade etmektedir.”

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‘Bahçeli, bir diktatörün koltuk değneğidir’

‘CHP’yi ‘beşinci kol’ olarak ilk başta Erdoğan’ın sonra da Bahçeli’nin nitelendirdiğini’ hatırlaran Özel, şöyle devam etti: “Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco’nun ‘beşinci kol’ ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Bu arkadaş da (Bahçeli) diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, küçük diktatördür. Partisinde diktatördür, Türkiye’de de bir diktatörün koltuk değneğidir.

Bir diktatör düşerse yerine demokrasi gelir. Biz sandıkta bu diktatörü ve bu diktatöryel faşist rejimi başımızdan uzaklaştırmaya and içmiş durumdayız. Millet de buna uyanmış durumda. Diktatör, düşmesin diye tutunduğu koltuk değneğinin adı da, bugün bize ‘beşinci kol faaliyeti’ diyen Devlet Bahçeli’nin ta kendisidir.”