Özgür Mumcu: Vatanseverlik nutuk atmakla olacak iş değildir

Dünyanın en sakin muhalefeti elinde adalet pankartıyla Cumhuriyetin kurulduğu Ankara’dan Cumhuriyeti kuranların geldiği İstanbul’a boşuna yürümüyor.

Muhalif bellediğiniz herkesi içeri atabilirsiniz. Siz ki Anayasa Mahkemesi üyelerini dahi ne hallere düşürmüşsünüz. Hukuku elbette yerle bir edebilirsiniz. Gücünüz vardır. Önünüzdeki tek engelse Türkiye’dir. Bu tuttuğunuz yol sonunda devleti, Türkiye’yi yıkar. Neden? Çünkü adalet mülkün yani Türkiye’nin temelidir.

Vatanseverlik nutuk atmakla olacak iş değildir. Aynı imkânları verin sizden daha fazla hamaset yapanı bulmak kolaydır.

Vatanseverlik, vatanı oluşturan halkı yani milleti bütün farklılıklarına rağmen adaletle bir arada tutmaktır.

Özetle hukuk devletini kim yıkıyorsa millet düşmanı odur.

Özgür Mumcu’nun yazısı