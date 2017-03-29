Özgür Mumcu: Ufukta ‘Hayır’ parıldıyor, bu denetlenemez hırsa demokratik olarak haddi bildirilmeli

…Erdoğan ya da Yıldırım bir muhalif liderin karşısına geçip tezlerini savunacak cesarete de sahip değil.

O vakit işte böyle gerçekliğe aykırı iddialarda bulunursun ve sonra havuzdan beslenen yüzlerce yazar ve televizyon kellesiyle iddialarını gerçekmiş gibi ardı ardına tekrar ettirirsin. Bir kısmının zaten okuma yazması kıttır, ne denirse tekrar eder. Diğerleri kendi yazdıklarına inanır. Gerisi de iktidara Klingonlar gelse ertesi gün Klingon övecek tıynettedir.

Ama bütün bunlara rağmen, devlet bir parti devleti olmuş seçmen üzerine tam saha pres uygularken, yalan her gün ve her saat nesnel maddi gerçekliği tartaklarken, medya iktidarın iç cebine sığışmış çaresizce ve çoğunlukla onursuzca boyun eğmişken ufukta ‘hayır’ hâlâ parıldıyor.

Parıldıyor zira bir halkın üzerine bu kadar gelinmez. Bir halkın sırtına bu kadar binilmez. Bir halkın aklıyla böyle dalga geçilmez.

Bu sonsuz, denetlenemez hırsa bir yerde demokratik olarak haddi bildirilmelidir.

Özgür Mumcu’nun yazısı