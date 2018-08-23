Özgür Mumcu: Trump, başkan seçildiğinde iktidar çevreleri ne kadar da neşeli ve coşkuluydu

Donald Trump, başkan seçildiğinde iktidar çevreleri ne kadar da neşeli ve coşkuluydu. Demokratların adayı Hillary Clinton, Gülenci ilan edilmişti. Türkiye’ye karşı oyunlar peşinde koşan Amerikan müesses nizamını yıkması beklenen Trump’a karşı kollar açılmıştı. Yeni Amerikan başkanını kucaklamaya hazırdılar. Siyasal İslamcı bir mizah dergisinde rabia işareti yapan bir Donald Trump karikatürü “Ne yapsalar boş, Clinton’ın ötesinde bir Trump vardır” başlığıyla yayımlanmıştı. Adama neredeyse AKP’nin Amerikalı adayı muamelesi yapmaya varacak bir hayranlık duyuluyordu.

Tutarsız ve darmadağın bir siyaseti pragmatizm diye yutturmayı ana ilkesi haline getirmiş iktidarın, bu büyük aşktan vazgeçip taraftarlarının Trump’ı protesto etmek için turp ısırması çok vakit almadı.

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Rusya’yla ilişkiler kötüyken, Türkiye’deki terörist saldırılardan Putin’i sorumlu tutan medya, dün âşık olduğu Trump’ı bugün baş düşman belliyor. Yarın işler değişirse yine Donald reis diye manşet atmaktan da çekinmezler.

Tabii, Trump’ın bir yarını olacaksa. Geçen salı, ABD’nin skandallarıyla meşhur başkanı siyasi hayatının şimdilik en zor gününü yaşadı. Hem eski avukatı Michael Cohen hem de eski kampanya yöneticisi Paul Manafort iki ayrı davadan mahkûm oldu.

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Özgür Mumcu’nun yazısı