Özgür Mumcu: Tek adama boyun eğmek kolaydır da şehzade savaşında taraf tutmak riskli iştir

Şimdi değişikliğe göre cumhurbaşkanının kendine sayısız yardımcı atama hakkı var. Ne diyor anayasa paketi: Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir şekilde boşalırsa “yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığı’na vekâlet eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.”

Birden çok yardımcı atanabiliyor ancak biri vekâlet edebiliyor. Hangisi?

Kırk beş gün içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor. Peki, bu süre içinde cumhurbaşkanı yetkilerini kullanan yardımcısı OHAL ilan edip seçimleri süresiz ertelerse onu kim engelleyecek?

Şu ya da bu şekilde Cumhurbaşkanlığı makamı boşalmış. Saray’daki bin odada bir hareketlilik. Herkes safını belirlemeye çalışıyor. Kimi bir yardımcıdan yana kimi diğerinden. Haberi geç alan başka bir yardımcı arkasına aldığı destekçileriyle beraber Saray’a doğru atını koşturuyor.

Saray’ın koridorlarında çeşitli cumhurbaşkanı yardımcıları taraftarları arasında çatışma çıktı. Bazı bölümlerde barikatlar kuruldu. Osmanlı, Osmanlı derken aldık mı başımıza dört başı mamur bir şehzade savaşı.

Artık damat mı kazanır, oğul mu, emektar eski başbakan mı, zor zaman dostu ihtiyar bozkurt mu, belki de aradan saçı parlak bir yiğit sıyrılır belli mi olur?

İşte ben iktidar medyası o gün ne yapar merak ediyorum. Tek adama boyun eğmek kolaydır da şehzade savaşında taraf tutmak riskli iştir.

Özgür Mumcu’nun yazısı