Özgür Mumcu: Sözlerinizi geri alınız Sayın Erdoğan

Sayın Cumhurbaşkanı. O çocuk istismarcısı, hırsız, terörist ilan ettiklerinizin bir kısmını şahsen tanıyorum. Sadece onları değil, ailelerini ve çocuklarını da. Anlaşıldı ki masumiyet karinesi, adil yargılanma gibi insan haysiyetinin hukuki güvencelerini “frenk icadı” diye pek umursamıyorsunuz. Dilediğinizi dilediğiniz gibi damgalıyorsunuz. Belli ki kendinizi her konuda nihai karar alıcı konumunda görecek bir kibre varmışsınız.

Ancak yarattığınız bütün korku ortamına rağmen o içeride tuttuğunuz gazetecilerin küçük çocukları için gözünüzün içine bakar ve sorarız sayın Cumhurbaşkanı, bu kadar aldatılmış ve kandırılmış birine göre fazla iddialı konuşmuyor musunuz?

Hadi hukuka pek inancınız yok belli, “ah almaktan” da mı korkunuz yok?

Sözlerinizi geri alınız Sayın Erdoğan. Bizim için değil kendiniz için değil. İçeridekilerin küçük çocukları ve kendi torunlarınız için. Bu sözlerinizi geri alınız. Zira onlar böyle bir dünyayı hak edecek bir şey yapmadı.

Özgür Mumcu’nun yazısı