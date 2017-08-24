Özgür Mumcu: Sayın Erdoğan’ın ya da MİT başkanının Lahey’de yargılanması mümkün değil

Cumhuriyet’in MİT TIR’ları haberinin amacının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası mahkemelerde yargılanması olduğu söyleniyor. Bu sadece iktidar çevrelerinin ya da medyasının iddiası değil.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği kararın gerekçesinde de bu iddia yer alıyor. Şöyle demiş mahkeme: “Sanık Can Dündar’ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidarda bulunan hükümeti, ‘MİT TIR’larıyla Suriye’deki terör örgütlerine silah yardımı yapılıyor’ algı operasyonuyla, uluslararası alanda Cumhurbaşkanı’nın savaş suçlusu olarak yargılanmasının önünü açmaktır.”

Reklam

Siyasetçilerin ya da iktidar medyasının bu iddiayı gerçekmiş gibi sunmaları memleketimizdeki siyasetin düzeyi göz önünde bulundurulunca beklenmedik değil. Ancak bir yargı kararının somut hukuki temellere dayanması şart. Yoksa bir yargı kararından bahsetmek mümkün değil.

Sayın Erdoğan’ın ya da MİT başkanının Lahey’de yargılanması mümkün değil.

Sebebi basit. Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin böyle bir yetkisi yok. Türkiye, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü’ne taraf değil. Bu durumda yargılama ancak BM Güvenlik Konseyi’nin kararıyla gerçekleşebilir.

Özgür Mumcu’nun yazısı