Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Özgür Mumcu: Sayın Erdoğan bir süre liderliğini yaptığı komünistlerin içyüzünü görünce pişman olmuş

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

Diyelim ki Sovyet komünistleri inşaat sever insanlardır, fakat Türkiye’nin komünistleri vatansever olmadıkları için inşaatlara karşıdır. O vakit, bu komünistlerin memleketi kalkındıracak dev projeler konusundaki fikri önderini, manevi liderini tespit etmekte fayda var.

Mesela bu kişi, “Üçüncü köprü olayı bir intihardır. Bu bir cinayettir” diye feryat etmiş ve çevre bilincini en sert ve çarpıcı sözlerle ifade etmiş biri olabilir mi?

Reklam

Şayet öyleyse, doğayı tahrip edecek yapılaşma karşıtı komünist yapılanma ta 1995 tarihinden bu yana faaliyette. Bu sözler ise o dönem İstanbul Belediye Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ait.

Zannederim Sayın Erdoğan bir süre liderliğini yaptığı komünistlerin içyüzünü görünce pişman olarak siyasi çizgisini değiştirmiş. Bir dönem içlerinde bulunduğu için de kendilerini çok iyi tanıyor ve en ufak girişimlerinde kamuoyunu onlara karşı uyarıyor.

Özgür Mumcu’nun yazısı

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

KHK ile geldi: Yabancı mahkumlar takas edilecek, 3 bin mahkum tahliye olacak

Yeni yayınlanan kanun hükmünde kararnameler ile, yabancı tutukluların başka ülkelerle takasının önü açılırken, çeşitli suçlardan kapalı cezaevinde bulunan 10 bin hükümlünün de açık cezaevine ayrılmasına hükmedildi. Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, 694 sayılı KHK ile yabancı mahkumlarla takas ve mahkuma disiplin cezası affı getirildi. Takas maddesiyle birlikte yabancı hükümlüler ‘milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektiği […]

Mattis ziyareti ve ‘Türkiye-ABD-Kürt’ üçgeni

ABD ne Türkiye’nin ne de Kürtlerin çıkarlarını kolluyor. Elbette öncellikle kendi çıkarlarını kolluyor. Bunlara en iyi nasıl hizmet edilir? Bu konuda ABD yönetimi içerisinde Obama döneminden süregelen derin çatlaklar var.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...