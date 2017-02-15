Özgür Mumcu: Sayın Bahçeli, benim gibi düşünmenizi beklemiyorum

Hatam, Meclis’in en büyük dördüncü partisinin genel başkanının açıklamalarını ciddiye almak mı oldu? Bir seçmen olarak kriz, kaos ve tehdit gibi iri ve korkutucu gerekçelerin ne olduğunu öğrenmek istemek doğal değil mi?

Sayın Bahçeli, benim gibi düşünmenizi beklemiyorum. Zaten mesele de o değil. Dilediğinizi düşünün de neyi, neden düşündüğünüzü anlatın lütfen.

Sabahlara kadar kendi kendinize tartışmanızda bir mahzur yok. Gelgelelim, demokratik bir rejimde, siyasi parti liderlerinin bu tartışmayı kamuoyunun önünde yapması gerekir ki seçmen aydınlanmış bir iradeyle sandığa gitsin.

Hem kim bilir, öyle yaparsanız siz de rahatlar ve akşamları huzurlu uyursunuz.

Herkes bilir ki vicdanı rahat olanların gece kafasını yastığa koyduğunda hissettikleri huzura paha biçilmez. Size de iyi gelebilir.

Özgür Mumcu’nun yazısı