Özgür Mumcu: Sağlıklı ve eşit seçim koşullarında AKP’nin kazanması mümkün değil

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YSK kararına göre seçime bir hafta kala başbakan ve bakanlar seçim gezilerinde makam arabalarını ve resmi araçları kullanamıyor. Ancak bu yasak cumhurbaşkanı için geçerli değil. Yani halkın parasıyla alınmış uçak ve araçları Sayın Erdoğan kendi adaylığının propagandası için yapacağı gezilerde kullanabilecek.

Ayrıca adaylardan biri “cumhurbaşkanına hakaret” maddesiyle özel bir korumaya da sahip. Bir aday Sayın Erdoğan’a bir şey söylese hapsi boylayabilir. Sayın Erdoğan aynı sözü ona söylese hiçbir şey olmaz.

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Bütün bu elverişli koşullara rağmen referandumda “Evet” koalisyonu çok tartışmalı şekilde ancak yüzde 51 alabilmişti. Sağlıklı ve eşit seçim koşullarında AKP ve koalisyon ortaklarının herhangi bir seçimi kazanmaları mümkün değil.

Bu şartlarda bile Meclis çoğunluğunu yitirmesi halindeyse iktidarı sürdürmeleri de öyle.

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Özgür Mumcu’nun yazısı