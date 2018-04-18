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Yaramazlara biraz batar!

Özgür Mumcu: Milli değil, MHP’nin bekası açısından siyasi bir mecburiyet var

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MHP Genel Başkanı, erken seçimin bir milli mecburiyet olduğunun da altını çiziyor. Ortada milli bir mecburiyet değil MHP’nin bekası açısından siyasi bir mecburiyet var. Ancak Bahçeli, partisinin çıkarlarını aynı AKP gibi milli çıkar gibi sunup pazarlamayı seven biri.

Cin şişeden çıktı. Artık erken seçime gidilmesi de AKP’nin MHP’yle anlaşamayarak seçimlerin zamanında yapılması da iki parti arasındaki ittifakın zorlandığı gerçeğini değiştirmiyor.

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16 sene önce erken seçim kararını veren Bahçeli, 16 sene sonra da… Hakikaten “yeni Türkiye”ymiş.

Özgür Mumcu’nun yazısı

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Bakan Zeybekci seçime onay verdi: Ekonomik açıdan olumlu bir adım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den yanıt geldi. Zeybekci, “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında ekonomik olarak olumlu bir adım” dedi.

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