Özgür Mumcu: Milli değil, MHP’nin bekası açısından siyasi bir mecburiyet var

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MHP Genel Başkanı, erken seçimin bir milli mecburiyet olduğunun da altını çiziyor. Ortada milli bir mecburiyet değil MHP’nin bekası açısından siyasi bir mecburiyet var. Ancak Bahçeli, partisinin çıkarlarını aynı AKP gibi milli çıkar gibi sunup pazarlamayı seven biri.

Cin şişeden çıktı. Artık erken seçime gidilmesi de AKP’nin MHP’yle anlaşamayarak seçimlerin zamanında yapılması da iki parti arasındaki ittifakın zorlandığı gerçeğini değiştirmiyor.

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16 sene önce erken seçim kararını veren Bahçeli, 16 sene sonra da… Hakikaten “yeni Türkiye”ymiş.

Özgür Mumcu’nun yazısı

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