Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özgür Mumcu: Milli birlik, koşulsuz itaat demek değildir

Suriye’de ABD’nin PYD’yle işbirliği yapması da çok önemli bir başka gerginlik kaynağı.
Fethullah Gülen ve şebekesinin ABD’nin sağladığı imkânlardan hâlâ faydalanıyor olması da öyle.
ABD’nin ekonomide içe kapanmacı yeni yaklaşımı, çelik ve alüminyuma getirilen ek vergileri, ABD yönetiminin evanjelistlerle ilişkisi de pastör Brunson ısrarını kısmen de olsa açıklıyor.
Bütün bu gerilim alanları hakkında ne biliyoruz? Kamuoyunun bunlar hakkında etraflıca tartışarak bilgi ve dolayısıyla fikir sahibi olma imkânı ne kadar?
Ekonomik krizin 16 senenin politikalarının sonucu olabileceği hangi ana akım televizyon ya da gazetede dillendirilebiliyor?
Yolsuzluktan bahseden “FETÖ”cü, iktidarın krizdeki rolünü anlatan ise “vatan haini” ilan edilmekte.
Milli birlik, koşulsuz itaat demek değildir. Hiçbir şeyin sorumluluğunu almayan, her şeyin suçunu başkasının üzerine atan bir anlayışla yönetilip de düze çıkmış bir ülke var mı?
Sorumsuz ve keyfi bir iktidarın halkı zenginleştirip memleketi güçlendirdiği bir örnek var mı?

Özgür Mumcu’nun yazısı 

Reklam


SON HABERLER

Gazeteci Özuğurlu: Türkiye Afrin’den çıkacak, Kürtler geri gelecek

  MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] Şu sıra Türkiye’de herkes ABD ile yaşanan krizi konuşuyor. Oysa uzmanlar asıl kaosun İdlib’de yaşanacağına dikkati çekiyorlar. Zira Beşar Esad yönetimi, İdlib’e sıkıştırılmış cihatçılara operasyon hazırlığında. İdlib’deki binlerce cihatçı arasında Ankara’nın desteklediği gruplar da bulunuyor ve bunların Türkiye’ye geçebileceği tartışılıyor. İdlib’deki Türkiye varlığını, kentte neler yaşanabileceğini ve Ankara’nın aklından geçenleri uzun […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...