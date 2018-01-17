Özgür Mumcu: Milleti bölerek büyümenin de elbette bir sınırı vardır

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Her parti Bahçeli’ninki gibi iktidara eklemlenemez. Ancak şekli demokrasinin gereklerini yerine getirmek için iktidarla uyumlu, uysal bir muhalefete de ihtiyaç var.

Ana muhalefet partisi üzerinde kurulan baskı, Canan Kaftancıoğlu’nun il başkanı seçilmesiyle başka bir seviyeye çıktı. Burada amaç, CHP’yi arzu edilen uysal konuma getirmek. Bunu yaparken de parti içindeki, her demokratik partide bulunması olağan farklılıkları derinleştirmek. Mümkünse CHP’yi bölerek zayıflatmak.

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Unutulmasın ki, bu iktidar bir gün “milliyetçiliği ayaklarının altına alır”, ertesi gün en milliyetçi kesilir. Bir gün Öcalan’ın mektubunu okutur meydanlarda, ertesi gün milletvekillerini hapse attırır.

Müttefikleri sürekli değişir ancak değişmeyen bir özelliği vardır. Kendisiyle kim ittifak kurmuşsa bir daha gün yüzü görmemiştir.

Muhalefetin “uysallaşma” tuzağına düşmeden, milletin bir parçası olduğu konusunda iktidara hesap vermek zorunluluğunu hissetmeden, demokrasiye geçmek için geniş bir işbirliği tabanını yakalaması gerek.

Milleti bölerek büyümenin de elbette bir sınırı vardır. İktidar o sınıra dayanmışa benzemektedir.

Özgür Mumcu’nun yazısı