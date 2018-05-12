Özgür Mumcu: Memleketin önünde bir umut yolu açık

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Türk’ün, Kürt’ün, muhafazakârın, laikin ve bu toplumu oluşturan tüm unsurların, ortak çıkarları var. Kimlikleri aşan taleplerin oluşturulması hem milli birliği hem de solu geliştirir.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi için HDP’nin barajı aşıp Meclis’e girmesi şart.

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Millet İttifakı ve HDP, toplumun bütününü yansıtan bir seçmen desteğiyle, bu defa Kürt meselesine toplumun tamamını tatmin edecek bir çözüm bulabilir.

Elbette bunlar çok iyimser ihtimaller. Ancak imkânsız değil. En karanlık zamanlarından birinde, memleketin önünde bir umut yolu açık.

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Özgür Mumcu’nun yazısı