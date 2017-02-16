Özgür Mumcu: Maç bitmedi, sonunda Ahmet Şık kazanacak

Gülencilerin Ahmet Şık’ın kitabını toplatmasına “Bazı kitaplar var bombadan etkilidir. Bomba kullanmak suçtur, bombanın yapılacağı maddeleri kullanmak da suçtur. Bomba ihbarı gelmişse, güvenlik güçleri bunları toplamaz mı” diye sahip çıkan sayın Erdoğan, bugün Şık’ın mağduriyetinden kendine meşruiyet devşirmek için “Kitap yazdı diye değil, hazırlığını yaptı diye insanlar mahkûm edildi” diyor.

‘Aynı menzile varmayı hedefledikleri’ dönemde kumpas davalarının savcılığını üstlenenler bugün başka davaların savcılığına soyunmuş.

İlk savcılıklarının neticesi ortada. İkincisininki de farklı olmayacak.

Kumpas siyasi davalar oyunu bitmedi. İlk devreye damgasını cemaat-iktidar ortaklığı vurdu. İkinci devrede ise iktidar eski ortağından öğrendiği taktikleri uyguluyor.

Ama maç bitmedi. Sonunda Ahmet Şık kazanacak.

Özgür Mumcu’nun yazısı