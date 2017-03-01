Özgür Mumcu: Karargâh rahatsız ama muhalefetten rahatsız

Taşı sıkar mağduriyet çıkarır bir iktidar bu. Hem popülist sağ siyaset hem de onun Ortadoğulu yansıması siyasal İslamcılık, toplumun kurulu düzenden duyduğu memnuniyetsizliği hatta o düzene duyduğu öfkeyi sömürerek büyür.

Bu sebeple de hem o öfkenin hedefindeki düzenden nemalanır hem de kendini geniş halk kitleleriyle beraber o düzenin mağduru gibi gösterir.

Karargâh rahatsız ama muhalefetten rahatsız. Haberin içeriği muhalefetin iddialarına yanıttan ibaret. Bu hangi sebeple iktidarı da rahatsız ediyor?

Referandum öncesi mağduriyet sızlanmasıyla kafaları bulandırmak gibi basit bir amaç haricinde iktidar çevreleri hangi sebeplerle Hürriyet’in bu haberine saldırıyor?

Anlayan var mı?

Özgür Mumcu’nun yazısı