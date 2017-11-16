Özgür Mumcu: İnsanlığın büyük sınavı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

İnsan hakları ve demokraside dünya çapında bir gerileme olduğu açık. Evrensel değerlerden ya da uluslararası işbirliğinden pek söz eden kalmadı.

İyimser, hüsnükuruntunun damgasını vurduğu dönemde özgürlükçülük için büyük umutlar bağlanan internet ise tam tersi amaçlarla kullanılabilecek bir araç olduğunu gösterdi.

Reklam

Şimdi sırada “Büyük Veri”nin otoriter ve totaliter rejimler tarafından kullanılması var.

Freedom House’ın internet özgürlüğü raporunda bu sene Türkiye basamak basamak düşerek Çin’e çok yaklaştı.

Tehlike açık ve büyük. Edebiyatta ve sinemada distopyanın bu denli popülerleşmesinin izahı biraz da burada.

Dünya bir gerileme safhasında, bunu tersine çevirmek insanlığın büyük sınavı.

Özgür Mumcu’nun yazısı