Özgür Mumcu: HDP seçmeni iki aday arasında hangisine yönelirse, başkanın o olma ihtimali yüksek

24 Haziran seçiminin de belirleyicisi HDP olacak. Parlamento seçimlerinde yüzde 10 barajını aşamazsa, Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nın. Bu ihtimal, başkanlık seçiminin ikinci tura kalması halinde, aday Erdoğan’a avantaj sağlayacak. HDP’nin barajı geçmesi ve başkanlık seçiminin ikinci tura kalması durumundaysa aslında başkanı HDP oyları belirleyecek. HDP seçmeni iki aday arasında hangisine yönelirse, başkanın o olma ihtimali yüksek.

CHP adayı Muharrem İnce’nin HDP adayı Selahattin Demirtaş’ı hapishanede ziyaret etmesi, Hakkâri’de miting düzenlemesi ve nihayetinde başkan yardımcılarından birinin “bir Kürt kardeşi” olacağını açıklaması şansını yükseltiyor.

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Bakalım İnce, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’yi şahsında birlikte hareket ettirebilecek bir söylem tutturabilecek mi?

Demokrasinin yeniden kurulması ve toplumsal uzlaşı için çok önemli bir adım olur. Böylelikle otoriter popülizmle mücadele edebilecek eşitsizliği giderecek, yeni dünyaya Türkiye’yi hazırlayacak bir rejimin de altyapısı oluşturulabilir.

Zor. Ancak daha kolay görünen Erdoğan seçeneği gerçekleşirse de memlekette yaşayan herkes için hayat çok zor.

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Özgür Mumcu’nun yazısı