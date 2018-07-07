Özgür Mumcu: Erdoğan’ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP bölücü terör örgütününgündemindeki partiyi barajın üstüne taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi” diyerek CHP’lileri parti yönetiminden hesap sormaya davet ediyor. Bu, hem içi karışan CHP’yi istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor hem de ileride CHP’nin de HDP gibi şeytanlaştırılacağının ipucu.

Erdoğan’ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var. Bunun için de İYİP’i kendi kurduğu büyük İslamcı-milliyetçi ittifaka katmak, CHP’yi de uysallaşmıyorsa yavaş yavaş “kast-dışı” ilan etmesi gerek.

Muhalefetteki partilerin her konuda uzlaşmasına gerek yok. Ancak demokrasiye dönüş, hukuk devletinin yeniden inşası ve denge-denetleme mekanizmalarının kurulması ilkelerinde uzlaşmalarını sürdürmeleri hayati önemde. Bu, Erdoğan’ın mahir bir şekilde kullandığı kutuplaştırma aracının da etkisini azaltacaktır.

Reklam

Özgür Mumcu’nun yazısı