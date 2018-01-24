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Yaramazlara biraz batar!

Özgür Mumcu: Devlet Bahçeli iktidarın destek arayışını baltalamaya başlamış

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Devlet Bahçeli, Afrin için “Ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın” dedi.

Silahlı çatışma hukukuna göre şehirleri yıkmak da sıfatı ne olursa olsun insan yakmak da ağır ihlaldir. Silahlı çatışma, aynı zamanda her türlü manipülasyonun yapıldığı uluslararası bir propaganda mücadelesi.

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Bir iktidar ortağı niteliğindeki Devlet Bahçeli, müthiş bir devlet ciddiyetsizliği sergileyerek iktidarın uluslararası kamuoyu yaratma ve destek arayışını baltalamaya başlamış görünmektedir.

Bunu şuurlu yapıp yapmadığını ise söz konusu Devlet Bahçeli olduğu için anlamak elbette mümkün değil.

Güvenlik-özgürlük dengesinde ağırlığınızı sürekli şekilde güvenlik kefesine koyarsanız devlet idaresi de uluslararası ilişkilerdeki güç ve pozisyonunuz da dengesizleşir.

Özgür Mumcu’nun yazısı

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