Özgür Mumcu: Cumhuriyeti bir parantez, Osmanlı’ya verilmiş bir reklam arası olarak görenlerin rüyası

Hele bir de şu rejim değişikliği gerçekleşirse seyreyleyin. İki günde bir dostlarımızla düşmanlarımızın yeri değişecek. Sadece istikrarsızlık ve kaos üreten bugün içinde bulunduğumuz bu fiili başkanlık sistemi anayasaya geçirilsin hele. Bütün bir devlet işte o vakit iktidardakilerin şahsi çıkarlarına tamamen teslim edilecek.

Bu bir rejim değişikliği önerisidir. Bu bir karşı devrim projesidir. Bu Cumhuriyeti bir parantez, Osmanlı’ya verilmiş bir reklam arası olarak görenlerin rüyasıdır. Geçenlerde Esenyurt Belediye Başkanı’nın dillendirdiği üzere bu, Cumhuriyeti Osmanlı’ya yapılmış bir darbe zannedenlerin CIA parasıyla beslendikleri Komünizmle Mücadele Dernekleri’nde ilk gençliklerinde kurdukları hayalin gerçekleşmesidir.

Özgür Mumcu’nun yazısı