Özgür Mumcu: Cumhuriyet davası delilsiz iddianame örneği olarak senelerce derslerde işlenecek

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Cumhuriyet gazetesinde her gün gazetenin yazar ve yöneticilerinin kaç gündür tutuklu olduğu yayımlanıyor. Bugün ilk tutuklamaların üzerinden 265 gün geçti. İlk duruşma ancak 24 Temmuz’da bu pazartesi yapılacak. İddianameyi aylarca bekledik.

Cumhuriyet hakkındaki iddianame ortaya çıkmadan evvel, iktidar medyası sabah akşam çeşit çeşit komplo teorileriyle gazeteye saldırıyordu. İddianameyle beraber bir şey yazamaz oldular. Cumhuriyet’i linç etmek isteyenlere en güzel cevabı savcılık makamı içi bomboş bir iddianame hazırlayarak verdi.

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Bugün, Cumhuriyet davasından ancak iddiaların saçmalığı ve temelsizliği bağlamında bahsedilebiliyor. Bunun sayısız örneklerini Cumhuriyet’teki yazı dizilerinden ve bu köşe de dahil yazarlarından takip etmişsinizdir.

İleride cemaatin siyasi davaları hukuk fakültelerinde nasıl sahte delil üretme konusunda ders olarak okutulacaksa, Cumhuriyet davası da delilsiz iddianame örneği olarak senelerce derslerde işlenecek. Delil yetersizliği bile değil, delil yokluğuyla karşı karşıyayız.

Özgür Mumcu’nun yazısı