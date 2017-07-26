Özgür Mumcu: Bu insanlar 9 aydır işte bu sebeplerle tutuklu

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Yüzlerce sayfa iddianame hazırlanmış, delil niyetine içine böyle şeyler sokuşturulmuş. Davanın savcısı kendi iddianamesinden bihaber, Kadri Gürsel’i Cumhuriyet Vakfı yönetiminde zannediyor.

Bu insanlar 9 aydır işte bu sebeplerle tutuklu.

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Soruşturma savcısı “FETÖ”den yargılanan, tanığı “FETÖ” itirafçı imamı olan, bilirkişisi adını gizleyen bu iddianamenin arkasında kim var?

Nasıl bir pervasızlık bu metni iddianame diye bir mahkeme heyetinin önüne getirebilecek kadar cüret gösterebilir? Nasıl bir düşmanlık bu insanları 9 aydır içeri tıkabilir?

Zannediyor musunuz ki ileride bu iddianame adil bir yargılamanın unsuru olarak anılacak?

Cemaatin siyasi davalarının iddianameleriyle beraber anılmayacak mı bu hukuki garabet?

Özgür Mumcu’nun yazısı