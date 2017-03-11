Özgür Mumcu: Bu iktidar zamanın ruhunun üzerinde sörf yapmakta pek mahir

Bu iktidar dış şartlara göre kendini konumlamakta ve zamanın ruhunun üzerinde sörf yapmakta pek mahir bir iktidardır. AKP, 28 Şubat’ın çocuğu. Milli Görüş’ün artık antika bulunduğu ve Batı’nın Ortadoğu müdahalesinde bir model olarak ılımlı İslamın peşine düştüğü dönemde doğdu. Hemen de kendisine biçilen role uyum sağladı.

Batı’yla pek uyumlu ılımlı İslamcı parti kendini memleketin Batı’ya en açık partisi olarak tanıttı. Bugün idam cezasının geri getirilmesini isteyen Erdoğan’ın AB’ye girmek amacıyla idam cezasını kaldırmak için koalisyon hükümetine destek olacaklarını söyledikleri dönem. Deliğe süpürmeyip kullanılmayı talep eden danışmanların dönemi.

Cemaatle koalisyonun kurulup yeni ılımlı İslam projesine direnecek olanların tasfiye edilip kumpas davalarla içeri atıldığı, bugün şikâyet edilen Batı medyasında sayfalarca Erdoğan ve AKP övgülerinin yer aldığı vakitler.

Türkiye Batı’yla uyumlu ve demokrasi içinde siyasal İslamcı bir model olacaktı.

Olamadı.

Özgür Mumcu’nun yazısı