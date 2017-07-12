Özgür Mumcu: Bu baskınlar, cemaat ruhunun emniyet ve yargıya sindiğini göstermiyor mu? 

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Neticede referandumda Erdoğan’ın teklifine hayır demiş bir şehirde Türkiye tarihinin muhtemelen en büyük mitingi düzenlendi.

Yargının iktidara bağlanmasına, keyfi tutuklamalara, talimatla verilen şipşak cezalara, toplu cezalandırma niteliği taşıyan ihraçlara karşı düzenlenen bu mitingin sabahında aralarında arkadaşımız Koray Çalışkan’ın da bulunduğu onlarca akademisyen gözaltına alındı. Adresleri belli, defalarca yurtdışına gidip her seferinde geri dönmüş akademisyenleri davet etseniz ifade vermeye gelmeyecekler mi? Sabahın köründe Türkan Saylan’ın, İlhan Selçuk’un evine çöken cemaat polisinin uygulamalarına benzer bu baskınlar, cemaat ruhunun emniyet ve yargıya sindiğini göstermiyor mu?

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Böylesine devasa bir adalet talebine cemaatvari sabah baskınlarıyla cevap vermek, iktidarın milyonların irade ve talebine dümdüzünden bir nanik çektiğinin de işareti.

Özgür Mumcu’nun yazısı