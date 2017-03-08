Özgür Mumcu: Binali Yıldırım sağ olsun, iyi bir ‘hayır’ neferi gibi çalışıyor

Referandum tarihi yaklaştıkça ‘evet’ cephesinin savruk görüntüsü iyice belirginleşmekte. Binali Yıldırım’ın mitingleri bir hayli sönük geçiyor. Kendisi de sağ olsun “abidik, gubudik” gibi çıkışlarıyla iyi bir ‘hayır’ neferi gibi çalışıyor.

İktidara yakın anketlerde bile en azından toplumun yarısının hayır oyu kullanacağı görülmekte. Toplumun yarısını terörist ve darbeci diye değerlendiren birine herhalde ‘evet’ oyu vereceklerin bile kafası karışmıştır.

Bunca hırpalanan, yorulmuş ve gerilmiş bu toplumun hayır tercihiyle kendisine dayatılan ayrımları reddetmesi herkese iyi gelecek.

Memleketimiz büyüktür. Bir kişinin her şeyi belirlediği bir rejimle yönetilemeyecek kadar büyük. Referandumda sorulan soru basit: Türkiye tek kişinin yönetebileceği azgelişmiş bir ülke midir?

Dolayısıyla, azgelişmiş ülkelere özgü başkancı sisteme, kutuplaşmaya, gerginliğe, düşmanlaştırmaya hayır.

Hayırda hakikaten büyük hayır var.

Özgür Mumcu’nun yazısı