Özgür Mumcu: Bahçeli MHP’yi ortadan kaldıran siyasetçi olarak anılacak

Başkanlığa karşı siyasetin tunçtan siperiydi Devlet Bey. Sonra malum, ani bir dönüş yaparak Sayın Erdoğan’a başkanlığı hediye etmeye karar verdi.

Hâlâ bu ani dönüşünün gerekçelerini izah etmiş değil. Bu sebeple kamuoyu araştırmaları partisine oy veren seçmenin ağırlıklı olarak hayır oyu vereceğini gösteriyor.

İşin daha da tuhafı, Sayın Bahçeli hâlâ neden başkanlık sistemini istediğini anlatamıyor. Bunun yerine hayır oyu vereceklere hakaret etmeyi tercih etmekte. Kendi tabanına hakaret eden bir genel başkan olarak da tarihe geçmeyi başardı.

Muhtemelen daha büyük başarısı ise MHP’yi ortadan kaldıran siyasetçi olarak anılması olacak. O günler de pek uzak değil. Partisi AKP tarafından yutulmak üzere.

Özgür Mumcu’nun yazısı