Özgür Mumcu: AKP’li vekiller bile cemaatinin ne zamandan beri suç örgütü olduğunda kararsız

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15 Temmuz darbe girişimini çözmenin ve cemaatin devleti ele geçirme çabasını deşifre etmenin önünde bir engel var. O da cemaatin hangi tarihten itibaren bir suç örgütü olarak değerlendirileceğinin belirsizliği.

Darbeden sonra, AKP’lilerin zamanında Fethullah Gülen’le çektirdiği poz poz fotoğraflar epeyce gündem olmuştu.

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AKP’li milletvekilleri bile Gülen cemaatinin ne zamandan itibaren bir suç örgütü olduğu konusunda kararsız. İktidar genel olarak 17-25 Aralık’ı bir milat olarak belirlemeye çalışıyor. Gelgelelim “suçun işlendiği tarih” siyasetçilerin belirleyeceği bir kavram değil. Bu yargının işi. Yargı tamamen iktidarın emrine girdiğinde ise, onun yapacağı hukuki tespitin de ne kadar sağlıklı olacağı şüpheli.

Özgür Mumcu’nun yazısı