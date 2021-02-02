Özgür Gürbüz: Mersin’de bir başka ‘Osmangazi Köprümüz’ daha olacak

Türkiye, Rusya Federasyonu ile 12 Mayıs 2010’da Mersin’de nükleer santral yapımı için bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın 10. maddesinin 5. fıkrasında, santralın ürettiği elektriğin yarısının 15 yıl boyunca 12,35 sentten (ABD Doları) alınması kararlaştırıldı. Aynı Osmangazi Köprüsü anlaşması gibi. Rus şirkete, elektriğe ihtiyacımız olsa da olmasa da santralın ürettiği elektriğin yarısını alacağız sözü verildi.

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Mersin’de nükleere dur demezsek bu ülkenin sadece çevresini, yaşamı değil ekonomisini de tehlikeye atan bir başka ‘Osmangazi Köprümüz’ daha olacak. Deli Dumrul’un rüyası gerçek olacak. Osmangazi Nükleer Santralı hepimizi batıracak.

Özgür Gürbüz’ün yazısı