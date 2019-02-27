Özgür Gündem’e destek veren üç isme yedi buçuk yıla kadar hapis talebi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma eylemine katılan gazeteci Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin’e yedi buçuk yıla kadar hapis talep edildi.

Fincancı, Nesin ve Önderoğlu.

Üç isim, gazetenin ‘nöbetçi genel yayın yönetmenliği’ kampanyasına katılarak sembolik olarak birkaç saatliğine yayın yönetmenliği yapmıştı. Daha sonra üç isme dava açılmıştı.

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DHA’nın haberine göre İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Fincancı ile Önderoğlu katıldı.

Duruşmada savcı Abdullah Gül, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada üç ismin belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıkları, suça konu yapılan yazılarda PKK ve alt birliklerinin propagandasını yapan yazıların yer aldığı dile getirdi.

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Savcı, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘örgüt propangadası’ndan bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.