Özgür Gündem davası: Yazar Murat Uyurkulak’a 15 ay hapis cezası

Özgür Gündem’in bir günlüğüne genel yayın yönetmenliğini yapması nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istenen yazar Murat Uyurkulak, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla yapılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan Nadire Mater, Yıldırım Türker, Hasan Cemal, Jülide Kural, İlham Bakır ve Murat Uyurkulak’ın duruşmaları İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Uyurkulak’ın avukatı Hürrem Sönmez savunmasında “Müvekkilim edebiyatçıdır. Düşünce ve ifade hürriyetini savunmak müvekkilim açısından bir yazar olarak temel yaşam edinimidir. Burada yargılanan diğer kişilerin topluma karşı bunu savunmak gibi ayrıca bir yükümlülükleri var, demokratik toplumun oluşması ve korunması için böyle bir sorumluluk var. Gazetelerin yayın politikaları üniversitelerde, akademide tartışılabilir. Gazetelerin yayın politikalarını yorumlayacak, değerlendirecek olan toplumdur, mahkemeler değildir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Uyurkulak’ı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesinden 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza ertelendi.

Madde 7/2 ne diyor?

Söz konusu madde şöyle: “Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.”