Özgür Gündem davası: Gazeteci Hasan Cemal’e 6 bin lira para cezası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci Hasan Cemal ‘terör örgütü propagandası’ suçundan beraat ederken, ‘terör örgütünün açıklamalarını yayınlamak’ suçundan ise 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla yapılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan Nadire Mater, Yıldırım Türker, Hasan Cemal, Jülide Kural, İlham Bakır ve Murat Uyurkulak’ın duruşmaları İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘Kürt gazetecilerin özgür olmadığı bir ortamda Türk gazeteciler de özgür değil’

Duruşmaya, ‘terör örgütünün bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayınlamak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan iki yıldan sekiz yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Hasan Cemal ve avukatları da katıldı.

Cemal savunmasında şunları söyledi: “Burada özgür ve bağımsız medyayı savunmak için bulunuyorum. Medyanın bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunurken gazeteciliğin de suç olmadığını savunmak için buradayım. Bu çerçevede Kürt gazetecilerinin de özgürlüğünü savunmak ve bunu savunurken de Kürt gazetecilerin özgür olmadığı bir ortamda Türk gazetecilerin de özgür olamayacağını vurgulamak için buradayım. Kürt meslektaşlarımla bir dayanışma göstermek için Özgür Gündem gazetesinde bir günlük genel yayın yönetmenliği yaptım. Özgür ve bağımsız medyayı savunmanın demokrasi ve barışı savunmak olduğunu yineliyorum.”

Para cezasına çevrildi

Cemal’in avukatı Fikret İlkiz ise Basın Kanunu’nun 11. maddesindeki genel yayın yönetmeninin cezai sorumluluğu hakkındaki düzenlemenin Anayasa’nın 38. maddesindeki ‘suç ve cezalara ilişkin esaslar’ hükmüne aykırı olduğunu belirtti.

İlkiz, söz konusu yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilerek iptal edilmesini ve AYM’nin vereceği karara kadar davanın geri bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi reddetti.

Cemal hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan beraat kararı verilirken, ‘terör örgütünün açıklamalarını yayınlamak’ suçundan ise bir yıl hapis cezası verdi.

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle 10 aya indirilen ceza, 6 bin liralık adli para cezasına çevrildi.