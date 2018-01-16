Özgür Gündem davası: Beş gazeteciye toplam dokuz yıl dokuz ay hapis cezası

Özgür Gündem gazetesine destek vermek amacıyla başlatılan ‘nöbetçi yayın yönetmeni’ kampanyasına katılan gazetecilerin yargılandığı davada toplam dokuz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Özgür Gündem gazetesi, İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla 16 Ağustos 2016’da geçici olarak kapatılmıştı. Gazete daha sonra KHK’yla kapatıldı.

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Özgür Gündem gazetesi karşılaştıkları sürekli yargılama ve soruşturmalar karşısında 3 Mayıs 2016’da ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ için çağrı yapmıştı. Çok sayıda gazeteci ve insan hakları savunucusu kampanyaya destek vererek dönüşümlü olarak gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, gazeteci Hüseyin Aykol’a ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla üç yıl dokuz ay, Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran’a ise birer yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Beş gazeteciye toplamda dokuz yıl dokuz ay hapis cezası çıktı.

Mahkeme, duruşmadaki davranışları ile yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olmaları gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.