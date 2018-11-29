Özgür Gündem davası: Beş gazetecinin hapis cezaları istinafta kesinleşti

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma eylemi yapan gazeteci ve yazarlara verilen hapis cezaları istinafta kesinleşti.

Özgür Gündem gazetesi sürekli yargılama ve soruşturmalar karşısında 3 Mayıs 2016’da ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ için çağrı yapmıştı.

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Çok sayıda gazeteci ve insan hakları savunucusu kampanyaya destek vererek dönüşümlü olarak gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti.

Gazetenin yayını 16 Ağustos 2016’da mahkeme kararıyla geçici olarak durdurulmuş, gazete daha sonra KHK’yla kapatılmıştı.

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Açılan davada, gazetenin yayın yönetmeni Hüseyin Aykol’a üç yıl dokuz ay, kampanyaya katılan Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran ile gazete yazarları Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi’ye bir yıl altışar ay hapis cezası verilmişti.

Yerel mahkeme kararı geçerli bulundu

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre istanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi (istinaf), gazeteci ve yazarların başvurularını reddederek cezaları kesinleştirmiş oldu.

İstinafın kararında, yerel mahkemenin kararı hukuka uygun bulunarak delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ifade edildi.

Kararda, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu ve cezalarının kanuni bağlamda uygulandığı ifade edildi.

İstinaf kararı sonrası, beş yılın altındaki cezalar için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruyla itiraz yolu açık.