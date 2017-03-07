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Özgür Gündem davaları: Gazeteci Mater’e 15 ay, Türker’e bir yıl 10 ay hapis cezası

 

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci Nadire Mater’e 15 ay, Yıldırım Türker’e bir yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla yapılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan Nadire Mater, Yıldırım Türker, Hasan Cemal, Jülide Kural, İlham Bakır ve Murat Uyurkulak’ın duruşmaları İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan Mater 15 ay hapis ve 6 bin TL para cezasına, Türker ise bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezaları ertelendi.

Duruşmalar devam ediyor

Mater’in avukatları, Özgür Gündem Gazetesi’yle dayanışma kapsamında bir günlük yayın yönetmenliğinde bulunmak için sözleşme yapmadığını, ücret almadığını ve editoryal bağımsızlık nedeniyle de yazılara müdahale etmediğini belirterek sorumlu olmaması gerektiğini belirtti.

Mater de, “Bu dayanışma Özgür Gündem gazetesinin ve Kürt medyasının neler yaşadığını göstermiş oldu” dedi.

Duruşmalar devam ediyor.

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