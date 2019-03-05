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Yaramazlara biraz batar!

Özgür Gazeteciler İnsiyatifi: Şubat ayında 46 gazeteci yargılandı

Özgür Gazeteciler İnsiyatifi’nin (ÖGİ) açıkladığı şubat ayı raporuna göre 163 gazeteci cezaevinde tutuklu, sekiz gazeteci tahliye edildi.

Fotoğraf: Reuters

Şubat ayında 46 gazetecinin yargılandığı kaydedilen ‘Gazetecilere Yönelik Hak İhlal Raporu‘nda, baskıların sistematik bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

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Raporda yer alan verilere göre:

-Üç gazeteci gözaltına alındı

-Bir gazeteci tutuklandı

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-İki gazeteciye dava açıldı

-46 gazeteci yargılandı

-Bir gazeteciye iki yıl hapis cezası verildi

-Sekiz gazeteci tahliye edildi

-Bir gazeteci beraat etti


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