Özgür Gazeteciler İnsiyatifi: Şubat ayında 46 gazeteci yargılandı

Özgür Gazeteciler İnsiyatifi’nin (ÖGİ) açıkladığı şubat ayı raporuna göre 163 gazeteci cezaevinde tutuklu, sekiz gazeteci tahliye edildi.
Şubat ayında 46 gazetecinin yargılandığı kaydedilen ‘Gazetecilere Yönelik Hak İhlal Raporu‘nda, baskıların sistematik bir şekilde devam ettiği ifade edildi.
Raporda yer alan verilere göre:
-Üç gazeteci gözaltına alındı
-Bir gazeteci tutuklandı
-İki gazeteciye dava açıldı
-46 gazeteci yargılandı
-Bir gazeteciye iki yıl hapis cezası verildi
-Sekiz gazeteci tahliye edildi
-Bir gazeteci beraat etti