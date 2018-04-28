Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özgür Bolat: Dürüstlük arttıkça, gayrisafi milli hasıla (GSMH) da artıyor

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

 

Dr. David Hugh-Jones dürüstlükle ekonomi arasındaki ilişkiye bakıyor. Dürüstlük arttıkça, gayrisafi milli hasıla (GSMH) da artıyor. Tabii ki hangisi neden, hangisi sonuç bilmiyoruz.

Ama tahmin yürütebiliriz. Bir ülkede ne kadar güven varsa ticaret o kadar kolay yapılır. Ne kadar kolay yapılırsa da ekonomi o kadar gelişir.

Reklam

Çocuklar model alarak büyüdüğü için, bir aile dürüst değilse çocuk da büyük ihtimal dürüst davranmaz. Bu ilişki açık ve net.

Ama dürüst olmamanın altında bir de gizli bir dinamik var. Nasıl mı? Bir kişi temel değerlere ters bir şey yaptığı zaman, kendi içinde büyük bir çatışma yaşar.

Reklam

Bu çatışma da insanda kaygı yaratır. Peki, bir insan bu kaygıdan nasıl kurtulur?

Bunu birçok yolu var ama en önemlilerinden bir tanesi yaptığı kötülüğün sorumluluğunu almamak.

Özgür Bolat’ın yazısı

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

HDP’nin tercihi ‘boykot’ değil: Öndeki adayın lehine bir karar olur

Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP seçmeninin ikinci turda iki seçenekle karşı karşıya kalması durumunda kendi kararını vereceğini belirterek “Boykot, öndeki adayın lehine bir karar olacaktır. Boykot ettiğinizde, kim öndeyse, mekanizma onun lehine çalışır” dedi.

Gül: Adaylığım söz konusu değil

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek cumhurbaşkanlığına adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı.

Akar-Gül görüşmesi ‘kelle aldı’: Habertürk internet sorumlusunun işine son verildi

Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdiğine yönelik iddiayı haberleştiren Habertürk’ün internet sitesinin genel yayın yönetmeni Barış Erkaya’nın işine son verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...