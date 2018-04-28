Özgür Bolat: Dürüstlük arttıkça, gayrisafi milli hasıla (GSMH) da artıyor

Dr. David Hugh-Jones dürüstlükle ekonomi arasındaki ilişkiye bakıyor. Dürüstlük arttıkça, gayrisafi milli hasıla (GSMH) da artıyor. Tabii ki hangisi neden, hangisi sonuç bilmiyoruz.

Ama tahmin yürütebiliriz. Bir ülkede ne kadar güven varsa ticaret o kadar kolay yapılır. Ne kadar kolay yapılırsa da ekonomi o kadar gelişir.

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Çocuklar model alarak büyüdüğü için, bir aile dürüst değilse çocuk da büyük ihtimal dürüst davranmaz. Bu ilişki açık ve net.

Ama dürüst olmamanın altında bir de gizli bir dinamik var. Nasıl mı? Bir kişi temel değerlere ters bir şey yaptığı zaman, kendi içinde büyük bir çatışma yaşar.

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Bu çatışma da insanda kaygı yaratır. Peki, bir insan bu kaygıdan nasıl kurtulur?

Bunu birçok yolu var ama en önemlilerinden bir tanesi yaptığı kötülüğün sorumluluğunu almamak.

Özgür Bolat’ın yazısı