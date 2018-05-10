‘Özgül ağırlık’ Arınç Erdoğan’ın ‘Tamam’ını savundu: Demokrasi vurgusu yaptı

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AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözleri için “Demokrasi vurgusu yaptı” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” demesinin ardından sosyal medyada muhalefet “TAMAM” kampanyası başlatmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyada muhalefetin kampanyasına dönüşen ‘TAMAM’ için “Sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişmek beyhude bir çaba” demişti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Arınç, sözlerine şöyle başladı: “AK Parti kurulduğu günden bu yana her girdiği seçimde iktidarı hedeflemiş ve milletimizin teveccühüyle hedefine ulaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Milletimiz ‘Tamam’ derse çekiliriz’ diyerek millet iradesine duyduğu önemi belirtmiş ve millet iradesiyle gelen bir yönetimin ancak millet iradesiyle gideceğine vurgu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın amacı muhalefetin özellikle menfi propaganda olarak yaymaya çalıştığı; ‘Seçimi kaybetse de gitmez’, ‘Seçim güvenliği yok, bu iş diktatörlüğe gider’ v.s söylemlerine karşılık demokrasi vurgusu yapmaktır.”

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AKP’nin ‘demokrasi anlayışının temeli’nin seçimle gelenin seçimle gitmesi olduğunu savunan Arınç, “24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne destek vereceğine, aynı şekilde parlamento çoğunluğu ile güçlü bir yasama oluşturacağına inancımız tamdır. Sözün özü; her zaman olduğu gibi seçimlerde millet iradesine ‘Tamam’. Sayın Cumhurbaşkanımızın önemle ifade ettiği üzere daha fazla adalet, daha fazla demokrasi, daha yüksek bir refah seviyesi için durmak yok yola devam” diye yazdı.