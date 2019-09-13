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Yaramazlara biraz batar!

‘Özgül ağırlık’ Arınç’tan AKP’li Turan’a: Boyundan büyük işlere karışma

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a ‘bir ağabey olarak’ tavsiye vererek, “Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur” dedi.

Bülent Turan, Ahmet Türk’ün ‘terörle bağlantısı olmadığını’ söyleyen Arınç’a “Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle bir ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz” demişti.

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Bülent Arınç’ın açıklamaları şöyle: “Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.”

Çanakkale milletvekili olan Bülent Turan’ın, şehir sakinleri tarafından kendisine şikayet edildiğini söyleyen Arınç, Turan’ın önce Çanakkalelilerle ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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