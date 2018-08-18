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Yaramazlara biraz batar!

‘Özgül ağırlık’ Arınç’tan açık tepki: Parti tanıtım filminde bir saniye yer almadık

Aktif siyasette yer almayan AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, parti tanıtım filminde görünmemesine tepki gösterdi.

AKP medyası tarafından ‘yenilenme kongresi’ olarak lanse edilen AKP 6. Olağan Büyük Kongresi devam ederken Arınç, canlı yayında Habertürk televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

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Arınç şunları söyledi: “Ben, Recep Tayyip Erdoğan’ın çok iyi bir lider olduğuna, vatansever olduğuna, dürüstlüğüne, iyi bir aile babası olduğuna, vefasına kefilim ancak, bugün burada AKP’yi kuruluşundan bu yana anlatan 14 dakikalık bir film izledik. Filmde yola 17 yıl önce birlikte çıktıkları isimlerden bir kare bile görmedik. AKP’nin kuruluşundan bu yana yapılan her işte yer aldık ama filmde bir saniye bir kare bile gözükmedik.”  

Arınç, AKP’nin bir diğer kurucusu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında 24 Haziran seçimleri öncesi yaşanan ihtilafta Erdoğan’ın yanında yer almıştı.

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