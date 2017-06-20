‘Özgül ağırlık’ Arınç’ın vedası: Ankara’da ofis açtım, arabuluculuk yapacağım

Aktif siyasette yer almayan AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, hukuk uyuşmazlıkları için Adalet Bakanlığı kurulan ‘arabuluculuk sistemi’nde çalışacağını açıkladı.

Partideki üç dönem kuralına takılan Arınç, halihazırda Meclis’te değil.

Sözcü’nün aktardığına göre, Manisa’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalına katılan Arınç, Ankara Hamamönü’nde ofis açtığını söyledi.

‘Talebeliğe döndüm’

Hukuk fakültesi mezunu Arınç şöyle devam etti: “O ofiste de, avukatlığı düşünmüyorum ama arabuluculuk yapmak istiyorum. Üç sene önce bir kanun çıktı. ‘Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu’ diye. Yargıya gitmeden tarafları bir araya getirerek hukuk uyuşmazlıkları çözülebiliyor.”

Kendine bu mesleği yakıştırdığını söyleyen Arınç, “Eğitimini aldım, talebeliğe döndüm, derslere girdim, 100 üzerinden 86 aldım. Mülakatı da geçtim, şimdi belgem elimde” diye konuştu.

Sessiz duruş

Arınç, referandum sürecinde ‘sessiz duruşu’yla dikkat çekmiş, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babasının Kayseri’deki cenazesine katılmama nedenini “Manisa’dayım. Buradan Kayseri’ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Makam aracımı Ankara’da bırakmıştım. Manisa’ya uçakla geldim. Burada başka programlarım da vardı” diyerek açıklamıştı.