‘Özgül ağırlık’ Arınç: Partiden ayrılanları kötü sıfatlarla anamam

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, AKP’den ayrılmak isteyenlerin kendi insanları olduğunu söyleyerek, “Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam” dedi.

Fotoğraf: DHA

Manisa’daki ‘vefa buluşması’nda konuşan Arınç, partisinden ayrılmalar sonrasında yaşanacak yıpranmaların önlenmesi gerektiğini belirterek, “Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı. Bize düşen görev, bu ana görevi yıpratmamak” diye konuştu.

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Arınç partinin bütün başarılarında ayrılanların da olduğunu ifade ederek, “Biz onlarla birlikteydik, ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalı, eski liderlerin olduğu gibi toparlayıcı ve bütünleştirici olmalı, herkesi kucaklamalıyız” ifadelerini kullandı.

Partinin birleştirici politikalarının ayrılıkları durduracağını söyleyen Arınç, “Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasında ayrılık diye bir düşünce olmayacak. Siz bunları yaparsanız birileri mutlaka gitmeyi kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur, neticesine de katlanırlar” dedi.

Arınç, Türkiye’nin siyasi tarihinde kendi içinde bölünme yaşayan Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Demokrat Parti gibi siyasi partilerin zaafa uğrayıp yok olduğunu söyleyerek, partisinin yeni bir siyasi söylem geliştirmesi gerektiğini belirtti.