‘Özgül ağırlık’ Arınç, Noyan’a yüklendi: İnsanlar başörtüsünden nefret edecek

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, ‘darbe tartışmaları’ üzerinde yazar Sevda Noyan’ın sarf ettiği ‘listem hazır’ sözlerini sertçe eleştirerek, “Böyle bir konuşmayı yapması için bir insanın aklının olmaması lazım” dedi.

Noyan, 3 Mayıs’ta Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında, son zamanlarda başlayan ‘darbe tartışmaları’ üzerine şöyle konuşmuştu: “15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi, boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Biz bu konuda maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede halen var böyle üç-beş… Benim listem hazır açıkçası.”

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Sözlerin büyük tartışma yaratması üzerine kanal özür mesajı yayınlamış, Noyer ise ‘söylediklerinin arkasında olduğunu, cümlelerinin çarpıtıldığını‘ belirtmişti.

‘İki şuursuz kadın’

Arınç, ‘iki şuursuz kadın’ diye hitap ettiği Noyan ve Elönü yüzünden ‘insanların başörtüsünden nefret edecek hale geleceğini’ söyledi.

Arınç, Noyan’ın büyük tepki yaratan sözlerine inanamayarak ‘tekrar tekrar dinlediğini’ belirtti ve ağır eleştirilerde bulundu: “Bu kadına (Noyan’dan bahsediyor) baktım, kadını tanımam ama eşini tanırım. Böyle bir konuşmayı yapması için bir insanın aklının olmaması lazım veya gözünü kan ve nefretin bürümüş olması lazım. Ama açıkça şunu söylüyor kadın: ‘Ben elime fırsat geçtiği zaman en az 50 kişiyi temizlerim, öldürürüm’ diyor.”

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Arınç aynı zamanda Ülke TV’nin yayınladığı özür mesajının ‘hiçbir şeyi halletmediğini’ de sözlerine ekledi.