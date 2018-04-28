‘Özgül ağırlık’ Arınç memnun kaldı: Gül’e teşekkürlerimi sunarım

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Arınç, bu hafta içinde ‘Abdullah Gül gündemi’yle bir araya gelmişti. Arınç görüşmenin ardından, “Ben ne AK Parti ne de onun genel başkanına zarar verecek bir durumda olmam. Her ne kadar bazıları bizi üzse de ben iyi bir AK Partiliyim” demişti.

Reklam

Muhalefetin ‘çatı adayı’ olarak bazı kesimlerce adı anılan Abdullah Gül, bugün aday olmayacağını açıkladı. Basın toplantısında bazı AKP’lilere karşı eleştirel bir dil takındığı görülen Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da adaylığını desteklemedi.

Twitter’dan bir açıklama yapan Arınç, sözlerine şöyle başladı: “İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak Ak Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi.”

Reklam

Gül’ün bugünkü açıklamasıyla bu görüşlerini teyit ettiğini söyleyen Arınç, 11’nci cumhurbaşkanına ‘teşekkürlerini sunduğunu’ söyledi.

Arınç şöyle devam etti: “Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili’nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır. Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum.”