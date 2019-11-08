‘Özgül ağırlık’ Arınç: ‘KHK faciadır’ dememeliydim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçen hafta yaptığı ‘KHK faciadır’ açıklaması sonrası dün ‘bunu söylememeliydim’ dedi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ün canlı yayınına bağlanan Arınç, “Evet şunu belki söylememeliydim, ‘KHK bir faciadır’. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK’lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti” dedi.

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5 Kasım’da yapılan Cumhurbaşkanlığı istişare toplantısının çok olumlu geçtiğini söyleyen Arınç, 2014 yılından sonra ‘bazı konularda partiyle ayrı düştüğünü’ ama ‘partisinin hizmetinde, cumhurbaşkanının yanında’ olduğunu söyledi.

Arınç’ın ‘KHK faciadır’ açıklaması sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘esefle karşıladım’ cevabını vermişti.

Nazlı Ilıcak’ın tahliye edilmesini olumlu karşılayan Arınç, programdaki konuklardan Nedim Şener’le tartışarak, “Nedim Şener, ağırlaştırılmış müebbet aldı mı zil takıp oynuyor, Yargıtay bozdumu ağlıyor. Beraat suçmuş gibi konuşuyor, Ergenekon ve Balyoz’un rövanşını almaya çalışıyor. KHK faciadır demiştim ama senin konuşman tam bir facia” ifadelerini kullandı.

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Arınç, zamanında Şener’le ilgili olumlu düşüncelerinin olduğunu; ama yanıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Erdem Gül, Enis Berberoğlu hakkında olumlu konuştum. Bildiğim ve tanıdığım insanlara, gazetecilik mesleği adına sahip çıktım. 80 yaşındaki bir kadın gazeteci tahliye ediliyor, Nedim Şener dövünüyor. En azından bir gazetecilik dayanışması için bile arkadaşınıza bakmıyorsunuz.”