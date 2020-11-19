‘Özgül ağırlık’ Arınç: Erdoğan’a, ‘Gitmezse 30-40 milletvekili ayrılır’ demedim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, ‘Berat Albayrak’ın görevini bırakmasına dahil olmadığını ve gitmezse partiden 30-40 milletvekili ayrılır’ demediğini belirtti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevini bırakmasına ilişkin, Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü ve Albayrak’ın devam etmesi durumunda AKP’li 30-40 vekilin Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’ne geçeceğini söylediği iddiaları vardı.

Reklam

Habertürk’te bir programa katılan Arınç bu iddiaları yalanladı.

Arınç, Albayrak’ın gitmemesi durumunda, cumhurbaşkanına milletvekillerinin partiden ayrılacağını söylediği iddiasını ‘külliyen yalan’ olarak nitelendirdi.

Yüksek İstişare Kurulu’nda ise, cumhurbaşkanına ‘Albayrak’ın ismini zikretmediğini’ belirterek şunları söyledi: “Şunu rahatlıkla söyleyeyim: İstişare Kurulu’nda bu tarz konular isim zikredilerek konuşulmaz. İsmi geçen kişinin sayın cumhurbaşkanımızla olan yakınlığını, aile içi yakınlığını bilen birisi olarak, ismen zikrederek böyle bir şeyden bahsedemem. Kesinlikle onu bir kenara çekerek -bu tabir de hoş değil tabi- onu davet ederek, böyle böyle böyle böyle demedim.”

Reklam

Konya’da konuşmuştu

Arınç, Albayrak’ın istifasından önceki gün Konya merkezli Kanal 42’de yayına katılarak şunları söylemişti: “Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta sayın bakanımız (Albayrak’ı kastediyor), ‘Yok canım ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik’ dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna… Ne psikolojik… Hepimiz elimizde tutuyormuş gibi görüyoruz bu ekonomik sıkıntıyı. Önemli olan sıkıntının varlığını inkâr etmek değil, kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır. ‘Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür’ derseniz, elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar atlatılabilir.”