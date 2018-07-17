Özgen Acar: ‘Vezir-i azam’ gibi görülen damat Berat Bey

Osmanlı imparatorları, ülkeyi “uyulması gerekli kuralları taşıyan buyruklar” niteliğindeki “fermanlar” yayımlayarak yönetirlerdi. Günümüzde ise “yasaların” önüne geçen “Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ile devleti yönetme uygulamasına başlandı.

Türk Dil Kurumu’nun tanımlamasına göre “Osmanlı Devleti’nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, şan, nişan ya da ayrıcalık verilen kişiler için çıkarılan buyruğa” ise “berat” denilirdi.

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Bu tanımlama günümüzde “vezir-i azam” gibi görülen damat Berat Bey’e dört dörtlük uymadı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı yapılan damat Berat Albayrak, ne ilgisi varsa ayrıca Yüksek Askeri Şûra Üyesi de yapıldı! Herhalde Osmanlı’da, “devletten ödenek alan, sürekli görev yapan atlı ve yayalardan oluşan kapıkullarını” da yönetecek!

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Özgen Acar’ın yazısı