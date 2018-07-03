Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özgen Acar: Soylu’nun yakın geçmişte söylediklerini anımsarsak soyluluğunu daha iyi anlarız!

 

Süleyman Soylu’nun yakın geçmişte söylediklerini anımsarsak soyluluğunu daha iyi anlarız!

20 Nisan 2008… “Bu ülkenin herkese çatan ve kaos yaratan bir Başbakanı var ki, akşam evine gittiğinde karısına ve çocuklarına boynu bükük kalan esnafın, çiftçinin yerine kendini koymuyor. Kendisi evindekilerin yüzüne nasıl bakıyor? AKP iktidarından önce işsizlik yüzde 6’ydı bugün 11.3’e çıktı. Başbakan, at üstünde durmayı nasıl beceremediyse, ülke yönetmeyi de aynı şekilde beceremedi…”

Reklam

(…) 14 Mart 2009… “Seçim sürecinde Türkiye’de çok manidar işler oluyor. AKP mensupları uzun zamandır genel başkanları ve başbakanlarını, Başbakan da kendisini padişah olarak görmek istiyor. Ülkemizde sadaka kültürü var. Türkiye’de 3 kişiden biri fukaralık sınırının altındadır. Eleştirilmesi gerekenler insanları bu duruma düşüren hükümettir…”

AKP’ye yanaşmadan önce partiler arasında neredeyse transfer rekoru kıran Dâhiliye Vekili Soylu, AKP’ye geçince şöyle dedi: “Allah şahittir ki bütün bedenim kan gölüne dönse de Erdoğan’dan ayrılmayacağım!”

Reklam

Özgen Acar’ın yazısı

SON HABERLER

HDP’li Leyla Güven tutukluyken hakkında yakalama kararı çıkarılmış

  Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutukluyken 24 Haziran seçimlerinde Hakkari milletvekili seçilen ve 3 gün önce tahliye kararına rağmen savcılığın itirazı ile bir üst mahkeme tarafından tutuklanan Leyla Güven’in cezaevindeyken hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Altı ay önce ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt kurup yönetme’ suçlamalarıyla tutuklanan Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, bugün itiraz üzerine yeniden tutukluluğuna karar verilen Güven […]

Prof. Acemoğlu’ndan uyarılar: Ekonomide sorun yapısal, sert iniş riski var

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) iktisat profesörü Daron Acemoğlu, Türkiye’de bakan olacağı yönündeki iddiaları yalanlarken “Ekonomide sert iniş riski var” uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu ekonomi yönetiminin başına bakan olarak atayacağı iddia edilmişti. Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’e konuşan Acemoğlu, kendisine böyle bir teklif gelmediğini belirterek “Kimse benimle temasa geçmedi. Konuşulanlar sadece dedikodudan ibaret” dedi. Acemoğlu […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...