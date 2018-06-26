Özgen Acar: Bakalım olağanüstü yetkilerle zırhlanan topal ördek, bu ekonomik yükü kaldırabilecek mi

Patates, soğan, bamyanın; doların değerini ezip geçmeleri örneğinde olduğu gibi, bu yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 12.15’e çıktı. En yüksek artış yüzde 42 ile havuçta iken, soğan onu yüzde 58 ile geçti.

Patates, soğanın ithal edileceği açıklamasından önce ilk beş ayda dış ticaret açığı yüzde 5.4 artışla 7 milyar 729 milyon dolar idi.

2007’de dolar 1.17 TL iken, şimdilerde 5 TL tavanını zorluyor. Bu olumsuz rakamlara karşın Reis’in, “Faizi indirin, dolarları yastık altından çıkarın” yalvarışları fayda etmedi.

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Vatandaşın borçları bir yılda 74.5 milyar arttı. 32 milyon vatandaşın borcu 575 milyar lira oldu. 500 büyük sanayi kuruluşunun mali borçları yüzde 17 artışla 243 milyar ve bu rakamın yüzde 41’i kısa vadeli borçtur. 33 milyar dolar borçlu özel sektörün dev kuruluşları 20 milyar dolarlık borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru yaptılar. Reel sektörün açığı 222 milyar dolara çıktı. İngiliz Financial Times gazetesine göre özel sektör borçları 295 milyar dolara ulaştı.

TBMM’ye 5’i grup kurabilen 8 parti girdi. Reis, ikinci tura kalmadan tahta çıktı, ama parlamentoda çoğunluğu alamadı. Şimdi parlamento dışından 16 bakanı atama yetkisine sahip olarak hükümet kuracak. Gerçekten büyük sürpriz yapan MHP’nin desteği ile bir hükümet oluşturabilecek.

Olağanüstü yetkilerle “zırhlanan topal ördek” konumundaki Reis, bakalım Türk halkı üzerindeki bu ekonomik yükü kaldırabilecek mi?

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Özgen Acar’ın yazısı